Agenten taseren motorrijder met doorgeladen vuurwapen in broek

Een 26-jarige Rotterdammer is woensdagavond aangehouden op het Tiendplein in Rotterdam-West. Surveillerende agenten zagen een motorrijder voorbijkomen en wilden hem controleren, maar de man verzette zich.

Er ontstond een worsteling waarbij de agenten zagen dat de man in zijn broeksband een vuurwapen had verstopt. Na inzet van een stroomstootwapen gaf de motorrijder zich gewonnen. Het vuurwapen was doorgeladen en dus schietklaar.

De 26-jarige Rotterdammer zit vast.