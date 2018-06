Deel dit artikel:











Drie jaar cel en tbs voor verkrachting in Kralingse Bos

De rechter heeft een 48-jarige man uit Zevenbergen drie jaar cel en tbs gegeven, voor een verkrachting en een aanranding in het Kralingse Bos in Rotterdam. Dat gebeurde in september 2016.

De verdachte zei zich niet te kunnen herinneren dat hij twee vrouwen had misbruikt. Hij was naar het Kralingse Bos gegaan om vogels te bekijken , had hij verklaard. De man was op vrije voeten maar werd onmiddellijk teruggestuurd naar de cel. Na zijn celstraf wordt hij behandeld voor zijn seksuele problemen. Hij is eerder veroordeeld voor een zedenmisdrijf.