Feyenoord bedrukt helikopter bij Open Dag met namen van supporters

De traditionele helikopter die landt op de middenstip van De Kuip tijdens de Open Dag van Feyenoord ziet er dit jaar iets anders uit dan normaal. De Stadionclub bedrukt de helikopter met 110 namen van fans die hebben meegedaan aan een wedstrijd.

Dat doet Feyenoord vanwege het 110-jarige bestaan, dat samenvalt met de Open Dag op 19 juli 2018. Om kans te maken op een plekje op deze helikopter vul je het formulier in op www.feyenoord.nl/helikopter .

Ook RTV Rijnmond is natuurlijk weer van de partij bij het jaarlijkse feest in en rondom De Kuip. Daarover volgt later meer informatie.