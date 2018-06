Deel dit artikel:











Bewoonster laat inbreker oppakken vanaf vakantieadres Archieffoto

Pech voor een inbreker in Berkel en Rodenrijs. Hij denkt in de nacht van woensdag op donderdag zijn slag te kunnen slaan in een huis aan de Planetenweg, maar zijn actie blijft niet onopgemerkt.

De bewoonster van het huis, die op vakantie is, krijgt rond 04:50 uur een melding dat er iets niet pluis is. Ze alarmeert de politie, die direct naar de Planetenbaan gaat. Van het huis is een ruit ingeslagen, zien de agenten. Niet veel later rent een man het huis uit. Na een korte achtervolging kan hij worden aangehouden. Op weg naar de politieauto schopt en spuugt de 23-jarige man uit Bergschenhoek om zich heen. Agenten zetten een taser in, om hem te kalmeren.