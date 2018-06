Deel dit artikel:











Club BLU mag van rechter weer open Club BLU. Archieffoto

De Rotterdamse uitgaansgelegenheid Club BLU mag weer open. De Rotterdamse rechtbank heeft de eigenaar in het gelijk gesteld in het kort geding dat hij onlangs had aangespannen tegen de gemeente Rotterdam.

De club gaat niet direct weer open. De eigenaar wil eerst alle veiligheidsmaatregelen voor elkaar hebben. De gemeente respecteert de uitspraak van de rechter en gaat in gesprek met de eigenaar. Club BLU werd kort voor Kerstmis 2017 door burgemeester Aboutaleb gesloten. Hij deed dit na vier incidenten. Er werd een handgranaat neergelegd, een vuurwerkbom gegooid, kreten op het pand gekalkt en met een automatisch wapen op de deur geschoten. Volgens de eigenaar van Club BLU gebeurde dit om hem af te persen. De acties zouden voortvloeien uit een incident in het pand aan de Alexanderlaan. Daarbij werd een personeelslid mishandeld. Na de aanhouding van de dader vond de politie op zijn telefoon informatie die hem linkte aan een liquidatie in Amsterdam. De man ging veertien jaar de cel in.