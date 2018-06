'De gevangenis is echt geen pretje'

Is er een supermarkt in de gevangenis? Mag je een mobiele telefoon gebruiken? En mogen gedetineerden echt maar een uurtje luchten op een binnenterrein? Zomaar wat vragen die negen licht verstandelijk gehandicapten beperkten, vlak voor hun prokkelstage in de Rotterdamse gevangenis De Schie.

De dag is mede-georganiseerd door Daphne, zelf ook licht verstandelijk beperkt. "Tijdens een prokkelstage kunnen LVB-ers naar bijvoorbeeld de brandweer, de politie etc. Je kan dan kijken of je het leuk vindt. Nee, het is niet leuk in de cel, maar het is wel leuk om te kijken hoe het in de cel is."

De negen gasten worden begeleid door medewerkers van de penitentiaire inrichting, het Leger des Heils, Humanitas en zorginstelling Cordaan. De 'stagiaires' krijgen een uitgebreide rondleiding door de gevangenis, maken kennis met een gedetineerde en krijgen een training die ook aan gedetineerden wordt gegeven.

Vrouwenvleugel

Stefania heeft er zin in: "Ik stel me voor dat je in een klein hokje komt, met een bed en wc en that's all." Yandan vult haar aan: "Het lijkt me geen pretje, want je bent meteen je vrijheid kwijt." Ze hebben een beeld van de gevangenis op basis van tv-series als Vrouwenvleugel en Orange is the new black. Maar is het wel zoals in de film, vragen ze zich af.

Nee, dat is het niet, weet Sebastien Larondel, gevangenismedewerker in de PI Rotterdam. "Het beeld dat een cel in Nederland een hotelkamer is, klopt echt niet. Om 17:00 uur gaat de cel dicht en die gaat pas veertien uur later weer open. Al die tijd zit je alleen. De gevangenis is echt geen plek waar je terecht wil komen."

Afschrikeffect

De gevangenis wil beter leren omgaan met licht verstandelijk beperkten en laat de stagiaires daarom voorlichtingsfilmpjes zien en een training volgen. Zijn deze wel geschikt voor deze groep, wil Larondel van ze weten. Ook hoopt hij met deze dag een afschrikeffect te bewerkstellingen. "Maar dat zal wel niet heel erg nodig zijn, want ze gedragen zich nu al zo goed en ze zijn enthousiast."

Voor Mitchell is het afschrikeffect sowieso niet nodig. Hij is al eerder met de politie in aanraking geweest en dat was naar eigen zeggen geen pretje. "De boeien trekken ze strak om je polsen, je wordt naar een politiecel gebracht en je moet maar afwachten wanneer je weer wordt vrijgelaten. Ik zal nooit meer een ambtenaar in functie beledigen."