Van Egmond over boek Inside: "Inkijkje bij meest turbulente jaar van Voetbal Inside" Michel van Egmond

De Rotterdamse schrijver Michel van Egmond heeft donderdag zijn tweede boek over de voetbaltalkshow Voetbal Inside uitgebracht. Het boek gaat over het was het meest roerige seizoen in de geschiedenis van de voetbaltalkshow en volgt het boek 'Topshow ' uit 2015 op.

Maar wat maakt Voetbal Inside nou zo interessant dat er een tweede boek over verschijnt? "Deze voetbaltalkshow is zo onorthodox, ik kan er wel 100 boeken over schrijven. Ze spotten met alle televisiewetten, misschien wel met de fatsoenswetten," vertelt Van Egmond op Radio Rijnmond. "Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de lezer een blik achter de schermen te gunnen in het meest turbulente jaar dat er is geweest rondom het programma. Dat Van der Gijp opeens met een pruik op zat, de rel rondom Jelle Brandt Corstius, de switch van zender na dit seizoen. Het was een roerig seizoen." Luister hierboven naar het gehele gesprek met Michel van Egmond in het radioprogramma Middag aan de Maas van presentator Marcia Tap.