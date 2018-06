Bureau Rijnmond: supermarkt al acht keer overvallen

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag aandacht aan de overval op een supermarkt, het raadsel rond een zwaargewonde Amerikaan en een mishandeling in Schiedam.

De politie tast in het duister naar wat er is gebeurd met een zwaargewonde 22-jarige man die zondagmorgen 2 juni rond 09:30 uur werd aangetroffen op de brandtrap bij de brandweerkazerne aan het Bosland in Rotterdam.

De man lag op de eerste tussenverdieping van de brandtrap en heeft onder meer botbreuken opgelopen. De politie brengt zijn avond en nacht in kaart en roept daarbij de hulp van de kijker van Bureau Rijnmond in.

Poging overval supermarkt

Je bent supermarkteigenaar aan de Groene Zoom in Rotterdam en je wordt voor de achtste keer overvallen.

Dan ben je er wel een keer klaar mee en je probeert de overvaller er uit te werken. Dat lukt, maar de impact op het personeel is groot.

Straatroof Schiedam

Vrijdagavond 26 januari reizen vijf vrienden met de metro vanaf station Beurs in Rotterdam naar station Schiedam Centrum om naar bioscoop ‘Euroscoop’ te gaan. Twee jongens die ook in de metro zitten hebben het kennelijk op het vijftal gemunt want zij volgen hen richting de bioscoop.

De twee verdachten lopen naar het vijftal toe, schoppen en slaan hen en beroven hen van een bankpas. Met deze bankpas is later op de avond contactloos gepind.

Woninginbraak

Op woensdag 21 maart 2018 om ongeveer 21:35 uur wordt ingebroken in een woning aan de Hugo de Vriesstraat in Vlaardingen.

De buit is niet groot. Bij de inbraak worden wat sieraden gestolen, maar de schade is aanzienlijk. Op de beelden zijn de twee daders te zien. Vooral één van hen is niet geslaagd in zijn poging zijn gezicht te verhullen.

Een mishandeling aan de Stellingmolen in Papendrecht en een getuigenoproep naar aanleiding van een schietincident in Capelle, maken de uitzending compleet.

Bureau Rijnmond is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.