Baroeg Open Air strikt De Likt

De Rotterdamse band De Likt staat op 15 september op Baroeg Open Air in Rotterdam. Dat heeft de organisatie van het gratis festival bekendgemaakt. Ook de Vlaamse cabaretmetalband Fleddy Melculy en de folkrockband Heidevolk zijn al gecontracteerd.

Baroeg Open Air kan doorgaan dankzij een crowdfundingsactie , die binnen drie weken ruim 15 duizend euro opleverde. Het festival hing aan een zijden draadje doordat de inkomsten vorig jaar door slecht weer tegenvielen.

"We zijn hier op kantoor echt overdonderd door de warme reactie en de snelheid waarmee we het volledige bedrag opgehaald hebben", laat de organisatie weten. "We wisten wel dat we een trouwe achterban hadden, maar dit is geweldig."

Baroeg Open Air is op zaterdag 15 september.