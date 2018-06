Liveblog teruglezen: Pegidabus keert om - honderden tegendemonstranten bij Pegida BBQ in Rotterdam

Pegida aanhang gaat per bus richting moskee FOTO:MediaTV

Honderden tegendemonstranten bij Pegida BBQ in Rotterdam FOTO : MediaTV

De Pegida-demonstratie bij een moskee in Rotterdam-Charlois is op het laatste moment niet doorgegaan. De demonstranten wilden bij de Laleli moskee aan de Gruttostraat een varken roosteren als protest tegen de 'islamisering' van Nederland.

Een bus met 20 Pegida aanhangers was aan het begin van de avond vanaf metrostation Slinge op weg gegaan naar de moskee maar die werd nooit bereikt. Op het laatste moment maakte de bus rechtsomkeert, daarmee was de demonstratie afgelast.

Volgens de gemeente Rotterdam is het de eigen keuze geweest van de demonstranten om om te keren.

Pegida zou hebben verklaard dat de politie hun veiligheid niet kon garanderen. Volgens een politiewoordvoeder is dat nooit gezegd en is het Pegida's eigen keuze geweest om de demonstratie af te blazen.



Bij de Laleli moskee hadden zich donderdagavond honderden mensen verzameld. Ze waren in afwachting van Pegida aanhangers die voor de moskee wilden demonstreren. Een actiegroep die zich 010 voor Vrede noemt hield smiddags al een vreedzame tegenactie.

Het afblazen van de Pegida-demonstratie werd massaal op straat gevierd,

RTV Rijnmond hield over de Pegida demonstratie een liveblog bij. Die is hieronder terug te lezen.

20:10

Beelden van de Pegidabus die de wijk uitrijdt

20:55

Pegida komt niet, dat wordt gevierd

20:50

Bus met Pegida aanhangers keert om

20:31

Woedende moskeeganger wordt afgevoerd

20:24

Twintig Pegida aanhangers per bus op weg naar de moskee

20:20

Moskeegangers worden teruggedreven

20:10

Ordehandhavers van moskee zijn bezig om de menigte terug te dringen

20:05

Oproep aan de moskeegangers om zich niet te laten provoceren

20:00

Voor de moskee heeft zich een grote menigte verzameld

19:55

De Pegida demonstranten bij de bus die ze naar de Grottostraat moet brengen

19:10:

Het wordt drukker in de Gruttostraat

17:30:

Tegendemonstranten in gesprek met RTV Rijnmond

17:00:

Verslaggever Victor Posthuma praatte je vanaf 17:00 in Rijnmond Nieuws bij vanaf de moskee aan de Gruttostraat.

16:30:

Bij de moskee is inmiddels een bloemenzee ontstaan.

15:30:

De bloemenstal van Winkelcentrum Zuidplein is door een sympathisant van de moskee vrijwel uitverkocht.