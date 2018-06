Deel dit artikel:











​24-jarige vrouw in arm geschoten in Capelle Schietpartij_01_1821

Afgelopen zaterdag 2 juni is een 24-jarige vrouw gewond geraakt bij een schietpartij op het parkeerterrein van een sportvereniging aan de Capelseweg in Capelle aan den IJssel. De vrouw wordt in haar arm geraakt. De dader weet te ontkomen. De politie is op zoek naar getuigen.Bekijk de video: