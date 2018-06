Deel dit artikel:











MCD supermarkt in Rotterdam Zuid voor 8e keer overvallen Overval_supermarkt_03_1821 Overval_supermarkt_04_1821 Overval_supermarkt_02_1821

Supermarkt MCD in Rotterdam Zuid is al acht keer overvallen. Voor de eigenaar van de winkel geen reden om te berusten. Als er weer een overvaller in zijn winkel staat, komt hij meteen in actie. Bekijk de video: