Tentje op Tiengemeten: dag 1

Of je er nu woont of komt als bezoekers of vrijwilliger. Tiengemeten doet iets met je, merkt ook onze verslaggever Sanne Waldekker. Voor RTV Rijnmond kampeert ze drie dagen op het eiland en spreekt met mensen die er werken, wonen of recreëren.

Zo rijdt boer Piet Holster groepen toeristen rond over het eiland met zijn huifkar. Hij wordt nog ‘boer’ Piet genoemd, maar het echte boeren is er niet meer bij. Tiengemeten is getransformeerd van akkerbouwgebied naar natuureiland. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten.

“Dat was best even slikken”, vertelt Piet. “Maar als ik nu zie dat er 50.000 bezoekers per jaar komen en die hebben een prachtige dag, dan heeft het eiland toch zo zijn nut. En ook voor de natuur, want het is ongekend hoeveel nieuwe vogelsoorten we hier hebben.”

Speelnatuur

Tiengemeten heeft niet alleen natuur om rustig van te genieten. Er is ook speelnatuur, waar kinderen zich flink kunnen uitleven en lekker vies kunnen worden. Henrieke van Veenendaal is er vrijwilliger. “Ik ben altijd leerkracht geweest en toen ik met pensioen ging kwam dit op mijn pad. De kinderen zitten hier niet op tablets, maar heerlijk in het water en in de modder. En echt iedereen gaat vrolijk naar huis, ik ook!”

Onze Sanne heeft haar tentje opgezet bij de herberg van Hans en Maya, de enige plek op het eiland waar kamperen is toegestaan. “De eerste nacht heb ik alleen geen oog dichtgedaan. Mijn slaapmatje is hard en er zat een flinke brulkikker in de buurt. Maar als je dan je tentje openritst en naar buiten kijkt, dan is het het toch wel waard.”