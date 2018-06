Jeugdspeler Bangura verlaat Feyenoord voor Cambuur

Alex Bangura speelt vanaf komend seizoen voor SC Cambuur, waar hij aanvankelijk bij het tweede elftal zal aansluiten. De achttienjarige vleugelspits verlaat Feyenoord, waar hij geen profcontract aangeboden kreeg.

In een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht in maart 2017 mocht Bangura aan het echte werk ruiken en maakte hij zijn officieuze debuut voor Feyenoord. Ook met het onder-19 team maakte hij zijn minuten, onder meer in de Youth League. Maar Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.