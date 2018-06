Deel dit artikel:











Amerikaanse jongen zwaargewond aangetroffen bij brandweerkazerne Rotterdam Gewonde_man_03_1821 Gewonde_man_01_1821 Gewonde_man_02_1821 Gewonde_man_04_1821 Gewonde_man_05_1821

Een 22-jarige Amerikaan is in Rotterdam om studievrienden te bezoeken. Samen gaan ze wat drinken. We vragen uw medewerking in deze zaak, want de jongen wordt de volgende dag zwaar gewond aangetroffen bij een brandweerkazerne. Bekijk de video: