Politie pakt tweede verdachte op voor dodelijke schietpartij Riederlaan Foto: MediaTV

Een 27-jarige man uit het Noordhollandse Opperdoes zit vast voor de fatale schietpartij in een slijterij aan de Riederlaan in Rotterdam-Hillesluis. Hij is de tweede verdachte die hiervoor is opgepakt.

Eerder arresteerde de politie een 26-jarige Rotterdammer. Hij zou het dodelijke schot hebben gelost. De man uit Opperdoes zou het slachtoffer kort daarvoor met het vuurwapen hebben bedreigd. Bij de schietpartij kwam een 46-jarige Rotterdammer om het leven. De drie mannen hadden op straat ruzie gekregen en waren daarna de winkel binnengegaan.