Hoofdofficier Rotterdam opnieuw in opspraak

De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen is opnieuw in opspraak geraakt. NRC Handelsblad meldt dat het OM voor de personeelswerving acht jaar lang gebruik heeft gemaakt van het bedrijf van de zus van Van Nimwegen.

Dat bedrijf Hireserve zit in Rotterdam en wordt gerund door de zus van de hoofdofficier en haar man. De PvdA heeft kamervragen gesteld over deze laatste kwestie aan minister Grapperhaus van justitie. De partij vraagt zich af of de familiaire connectie wordt meegenomen in het grote integriteitsonderzoek dat al loopt rond Van Nimwegen.

NRC publiceerde eerder over de liefdesrelatie tussen Van Nimwegen en een andere hoofdofficier van justitie. De affaire is omstreden omdat Marc van Nimwegen de leidinggevende was van zijn vriendin. Een dergelijke relatie is bij het OM niet toegestaan.

Volgens NRC leidde de kwestie onder meer tot het vertrek van de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke naar het landelijk parket. Hij zou plaats hebben moeten maken voor Van Nimwegen in Rotterdam.

Het OM heeft een commissie ingesteld, die bekijkt of de Rotterdamse hoofdofficier misbruik heeft gemaakt van zijn macht, of hij eerlijk is geweest over zijn liefdesrelatie en of de top van het OM ervan op de hoogte is geweest. Marc van Nimwegen is voorlopig op non-actief gesteld.