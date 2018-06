Deel dit artikel:











Volg Neptunus-Brno via de livestream Deze week is er Europa Cup Honkbal in Rotterdam bij Curaçao Neptunus!

De honkballers van Curaçao Neptunus zitten bijna in de halve finale van de Europa Cup. Het team van coach Ronald Jaarsma moet in Rotterdam dan wel donderdagavond Draci Brno verslaan. Na de 3-0 overwinning tegen San Marino delen de Rotterdammers de koppositie in groep B met de Italiaanse ploeg Unipolsai Bologna.

Het Europa Cup-duel is via deze livestream te volgen. De wedstrijd begint om 19:30 uur in het Neptunus Familiestadion.