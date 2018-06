Belager Duitse toeriste aangehouden

De politie heeft een 23-jarige man uit Rotterdam aangehouden die een 18-jarige Duitse toeriste op 22 mei zou hebben belaagd in het Euromast park.

De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De toeriste werd dinsdagavond 22 mei aangesproken, toen zij op een bankje bij het Natuurhistorisch Museum aan de Westzeedijk zat.

Even later viel de man haar in Het Park aan. Toen de Duitse vrouw het tijdens de worsteling op een gillen zette, schoot een naburig stel haar te hulp.

De dader koos eieren voor zijn geld en ging er vandoor. De voorbijgangers ontfermden zich over het meisje en waarschuwden de politie.