Bouwplaats AVR niet langer bezet na ruzie over geld

Het conflict tussen afvalverwerker AVR en een Dordts bouwbedrijf is sinds donderdag de wereld uit. H&D Industrial heeft de blokkade van een deel van het AVR-terrein opgeheven.

De ruzie ging over de betaling van extra gemaakte kosten. Eerder deze week zei de directie van H&D dat die rond de vier miljoen euro lagen.

AVR wilde pas over de brug komen als de hele klus was afgerond, maar dat bracht het bouwbedrijf aan de rand van de afgrond, zei de H&D-directie.

Het bouwbedrijf maakte vervolgens gebruikt van het retentierecht. Bij onbetaalde facturen heeft een ondernemer het recht om de afgifte aan de klant uit te stellen. Medewerkers van H&D blokkeerden de bouwplaats en hingen spandoeken op.

Hoeveel AVR nu betaalt willen de betrokken partijen niet zeggen. De samenwerking is wel onmiddelijk stopgezet en het Dordtse bedrijf mag de bouwklus niet afmaken.

Of het bedrijf nu gered is van een faillissement, is nog niet duidelijk.