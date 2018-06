Jordy's Bakery anti-spillings verrassingspakket-app

Luxebrodenbakker Jordy Klootwijk heeft samen met de Rotterdamse smoothiesapbar Pure Juice en Koekela aan de Binnenweg een anti-verspillings-app ontwikkeld en inmiddels ook gelanceerd.

Wereldwijd bestaan er al diverse anti-spillings-verrassingspakket-initiatieven maar voor Rotterdam is het een primeur.

Voor de nodige al dan niet onnodige weder- en wetenswaardigheden jakkert onze vluchtige vloggert Jack F Kerklaan er in het Keilhavengebied en in het stadshart even voor u op- en achteraan.....