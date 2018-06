The Talk Of The Town TTOTT- IconshergebruikkunstenPost

Na de Maastunnel-roltrap-panelen waar (voeten)bankjes en siermeubelen van zijn gemaakt is de praktisch ingestelde gelegenheidskunstenares Linda Post nu bezig om van het Rotterdams Willemsbrug-icoonrestmateriaal en de Noordsingeltralies ook recycle-art te maken.

Van het Willemsbrug-ijzer worden armaturen oftewel bureau- en schemerlampjes gefabriceerd en wat er met het bajes-petoet-traliewerk gebeurd houdt Linda Post tot nader order nog liever even geheim.

Wel is het de bedoeling dat de inmiddels ouwe 'Rott' in het circulaire we-cycle vak met haar 'The Talk Of The Town-, leesTTOTT-iconen-hervergebruik-ideeenbedrijf de vleugelen gaat uitslaan naar andere binnen- en eventuele buitenlandse einders.

Fan van het eerste uur, vlogteling Jack Kerklaan recycled maar weer eens voor een korte introspectie op- en bij Linda Post in d'r blue-economieloods aan de Keilestraat aan....