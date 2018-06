Deel dit artikel:











Live: 'Armoede uitgesloten' bij Rotterdam Lezing Foto: ANP / Robin Utrecht

Wetenschapper Derk Loorbach van de Erasmus Universiteit buigt zich donderdag in Arminius Rotterdam over het thema armoede tijdens de jaarlijkse Rotterdam Lezing en biedt hierbij onorthodoxe en concrete oplossingen. De Rotterdam Lezing is vanaf 20:00 live te volgen dankzij RTV Rijnmond-mediapartner OPEN Rotterdam.

Fietsles op Zuid een weg uit de armoede?

Armoede kent vele gezichten. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, maar ook termen als energie- en mobiliteitsarmoede spelen een grote rol in de Rotterdamse samenleving. Wat kan hier tegen gedaan worden? Hoe sluit je het uit en hoe komt het het niet meer terug? Armoede kent vele gezichten. Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, maar ook termen als energie- en mobiliteitsarmoede spelen een grote rol in de Rotterdamse samenleving. Wat kan hier tegen gedaan worden? Hoe sluit je het uit en hoe komt het het niet meer terug? Tijdens de Rotterdam Lezing deelt Loorbach, bijzonder hoogleraar sociaal-economische transities, hierover zijn visie. De opening van De Rotterdam Lezing wordt verzorgd door burgemeester Aboutaleb en collegevoorzitter Kristel Baele van de Erasmus Universiteit.