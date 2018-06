Jonge ontwerpers maken glaswerk voor Art Deco expo in Leerdam

Art Deco-is zeker 80 jaar oud, maar de glasfabriek in Leerdam is er beroemd mee geworden. Het Nationaal Glasmuseum toont in een nieuwe tentoonstelling topstukken uit die periode, maar voegt tegelijk nieuw werk toe.

Drie jonge kunstenaars zijn deze week in de glasblazerij van het museum aan het werk geweest om ontwerpen geïnspireerd op de Art Deco in glas te laten zetten. Ook vrijdag kunnen mensen nog zien hoe de nieuwe kunstwerken vorm krijgen.

“Wij vinden het altijd leuk om bij een tentoonstelling te kijken wat het belang voor nu is”,

zegt conservator Helene Besancon. “En we hebben 3 kunstenaars gevonden die de uitdaging aan wilden gaan.”

500 druppels glas

In de Glasblazerij van het museum is donderdag Karim Adduchi in de weer met glas. De kunstenaars kunnen hun ontwerpen laten maken door de glasblazers van het museum, maar Adduchi heeft de kunst goed afgekeken.

Hij trekt gloeiend hete klompjes glas uit elkaar totdat een dunne glasstreng ontstaat, met een druppelvorm als uiteinde.

Adduchi wil er 500 maken. Die moeten verwerkt worden in een jurk, zodat de druppels aan de onderkant hangen. De Marokkaanse kunstenaar is eigenlijk mode-ontwerper. Hij heeft al met allerlei moeilijke materialen gewerkt, maar glas vindt hij een mooie uitdaging.

Karim Adduchi heeft verschillende andere glaswerken laten maken. Zo is er een hoofddeksel, een bril van glas en een groot object dat om de hals kan worden gedragen.

Niet gemakkelijk

Hij geeft toe dat het maken van vormen van glas niet gemakkelijk is. “Het hangt af van de dichtheid, van de temperatuur en van de ingrediënten die je er aan toevoegt”, legt Adduchi uit. “Dat is allemaal van invloed op hoe het glas te vormen is. Je moet echt eenrelatie met het glas opbouwen. Dus ik leer het glas kennen en het glas leert mij kennen en we genieten er allebei van.”

Leerdam was het middelpunt van Art Deco in Nederland, vertelt conservator Helene Besancon. “Het markeert ook het begin van de beste stukken die in de glasfabriek Leerdam zijn gemaakt.”

“Het is een hele strakke stijl”, zegt Besancon. “Weinig tierelantijnen, weinig decoratie, het gaat echt om de bijna minimalistische vorm.” De conservator vindt de vormen heel mooi, maar ook de kleuren. “Er zijn veel werken met in kleur en als je die in het zonlicht zet is dat fantastisch.”

Omdat het glaswerk ooit gemaakt is in de fabriek waren lang niet alle werken duur. “Het is natuurlijk allemaal ontworpen om te worden verkocht”, legt Besancon uit. “Ze verkochten ook aan de HEMA. Die is opgericht in 1926. En in die crisisjaren, in de jaren dertig is er ontzettend veel via de HEMA verkocht.”