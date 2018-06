Deel dit artikel:











Vliegveld wijkt uit naar andere baan Vliegtuig stijgt op vanaf Rotterdam The Hague Airport. Foto ANP

De bewoners van Schiedam zullen de komende periode mogelijk minder merken van het luchtverkeer naar Rotterdam The Hague Airport. In mei gingen de vliegtuigen door de noordoostenwind zo vaak over de stad, dat het vliegveld het gebruik moet aanpassen.

Normaal zal als gevolg van de veel voorkomende zuidwestenwind jaarlijks eenderde van alle vliegtuigen vanuit Schiedam landen en tweederde richting Schiedam opstijgen. Worden die getallen niet gehaald, dan kan de inspectie leefomgeving en transport (ILT) ingrijpen. Nu er dit gebruiksjaar (dat loopt vanaf november) al zo vaak vanuit Schiedam is geland, grijpt de leiding van het vliegveld in. Daardoor zal waar mogelijk vanuit Lansingerland/Hillegersberg worden geland. Veel meldingen

Het is onduidelijk of de vliegroute over Schiedam er mee heeft te maken, maar mei was een uitzonderlijke maand qua meldingen bij de Milieudienst Rijnmond. De DCMR kreeg anderhalf keer zoveel klachten als normaal in die maand. Het is onduidelijk of de vliegroute over Schiedam er mee heeft te maken, maar mei was een uitzonderlijke maand qua meldingen bij de Milieudienst Rijnmond. De DCMR kreeg anderhalf keer zoveel klachten als normaal in die maand. Volgens de milieudienst hebben diverse factoren zoals het mooie weer (open ramen), onweersbuien en de extra late vluchten in de nacht (als gevolg van staking luchtverkeersleiding in Frankrijk) mogelijk een rol gespeeld.