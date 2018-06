Minister wacht met besluit over RTHA

Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt vooralsnog geen nieuw besluit over het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport. De minister heeft dat recent gezegd in een overleg met de bestuurlijke regiegroep rond het vliegveld. Daarin zitten vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland.

De Rotterdamse bewindsvrouw wil eerst dat er een besluit komt over de herverdeling van het volledige Nederlandse luchtruim. Die wordt vastgesteld in de visie 2020-2040.

De leiding van het vliegveld heeft nog geen verzoek voor een nieuw luchthavenbesluit ingediend. Dat werd vertraagd omdat de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) extra moest worden gecontroleerd.

Eerder was duidelijk geworden dat er fouten waren gemaakt met de MER van vliegveld Lelystad. De gecontroleerde versie is mogelijk in juli of augustus klaar.

Draagvlak

Van Nieuwenhuizen heeft wel aangegeven dat ze wil nadenken over marginale verruiming van de geluidsruimte. Maar dan moet er wel draagvlak in de regio zijn. En die is er, zo zei BRR-zegsman en Lansingerland-wethouder Simon Fortuyn donderdag, niet.