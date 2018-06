Chef machinist Dennis Maat is havenwerker van het jaar

Chef machinist Dennis Maat is uitgeroepen tot havenwerker van het jaar. Tijdens het jaarlijkse Rotterdams Havenevenement is hij met 66% van de stemmen tot winnaar gekozen.

De prijs gaat naar een havenwerker die uitblinkt in collegialiteit, oog heeft voor veilig werken en trots is op de Rotterdamse haven.

De 50-jarige Maat werkt sinds zijn achttiende bij ertsoverslagbedrijf Europoort. Hij heeft 25 jaar in de vol continu meegedraaid en zich opgewerkt tot chef machinist. Hij geeft nu leiding aan 150 machinisten en ziet het vooral als uitdaging om samen tot oplossingen te komen.

Maat komt uit een havenwerkersfamilie. Zijn twee opa's en zijn vader waren werkzaam in de haven en zijn twee zonen zijn opgeleid in de maritieme sector en werken nu ook sinds kort in de haven. Hij is het type van schouders eronder en niet lullen maar poetsen.

Dennis Maat over de titel Havenwerker van het jaar: "Dit is een prijs voor één man maar dit doe je samen met je collega's, en ook mijn gezin als stabiele basis ben ik dankbaar."

De 20-jarige studente Martine Kooij heeft de prijs gewonnen voor de meest getalenteerde MBO'er die een opleiding volgt in transport, haven en logistiek. "Echt een hele eer, super gaaf."

Kooij volgt de opleiding operationeel technicus en zij wil een rolmodel zijn voor meer meisjes in de Rotterdamse haven. De jury roemt haar omdat ze 'haar mannetje' staat in een mannenwereld en een sterke motivatie heeft om in de haven te willen werken. "Het aantal vrouwen is echt nog veel te weinig en ik wil echt ambassadeur worden voor meer vrouwen in de techniek." Van alle mensen die werken in de Rotterdamse haven is 10% vrouw.

Op het Rotterdamse havenevenement is de 24-jarige Ana Duskov uitgeroepen tot jong haventalent. Zij werkt als management trainee bij het overslagbedrijf ECT en en weet met haar enthousiasme veel collega's te enthousiasmeren.