Neptunus na zege door naar halve finale in Europa Cup

Curaçao Neptunus in de Europa Cup

Curaçao Neptunus heeft donderdag de halve finale van de Europa Cup bereikt. De Rotterdamse honkballers versloegen in het tweede groepsduel Draci Brno uit Tsjechië met 7-2. Omdat de ploeg van coach Ronald Jaarsma de eerste confrontatie van de groepsfase ook won, is het team zeker van de volgende ronde.

Tijdens de vijfde inning opende Neptunus de score (3-0). Bij een 4-0 voorsprong wisten de Tsjechen de stand in de zesde inning iets te verkleinen (4-2), maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor de Rotterdammers. De overige drie punten werden in de achtste inning gemaakt (7-2).

Neptunus deelt samen met de Italiaanse ploeg Unipolsai Bologna, die ook vier punten uit twee wedstrijden pakte, de koppositie van groep B in de Europa Cup. Vrijdag staan beide teams tegenover elkaar. Beide ploegen zijn dus zeker van de halve finale.