Nederlandse volleybaldames langs Servië na thriller Kirsten Knip (in wit) en Tessa Polder vieren feest na de 3-2 zege van Nederland tegen Servië Feestvierende volleybaldames

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben donderdagavond in het Topsportcentrum in de Nations League-wedstrijd tegen Servië een knappe comeback gemaakt. Oranje keek na twee sets tegen een 2-0 achterstand aan, maar de dames van bondscoach Jamie Morrison bogen die alsnog om naar een 3-2 overwinning in sets (15-25, 19-25, 29-27, 25-17 en 20-18).

Nederland begon niet goed aan het duel tegen de Servische vrouwen. De Europees kampioen, die op de ranglijst na elf wedstrijden hoger stonden dan Oranje, pakte met gemak de eerste set met 15-25. Ook in de tweede set gingen de Nederlandse dames, die in oktober 2017 de EK-finale van de Servische ploeg verloren, tegen het sterke Servië onderuit (19-25). In de derde set rechtte Nederland echter de rug. Dat gebeurde op fraaie wijze. Oranje wist maar liefst drie matchpoints van Servië weg te werken. Bij de tweede setpoint was het wel raak voor Nederland (29-27). Deze knappe prestatie kreeg in de vierde set een succesvol vervolg (25-17). Tijdens de vijfde en beslissende set maakten de Nederlanders en Serven het lang spannend. Uiteindelijk trok Oranje aan het langste eind in een kolkend en heet Topsportcentrum (20-18). Tessa Polder uit Capelle aan den IJssel kwam tegen Servië niet in actie.