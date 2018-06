NS wil spitsmijder belonen met goedkoper treinkaartje

De NS wil een goedkoper treinkaartje introduceren voor mensen die buiten de spits rijden. Op die manier kunnen reizigers meer gespreid worden, zegt de NS op basis van een proef onder twintigduizend reizigers.

Uit een proef blijkt dat het geven van kortingen aan reizigers die de spits mijden een effectieve maatregel is tegen de drukke treinen. Door de korting reizen meer mensen buiten de spits met de trein en laten automobilisten volgens de NS eerder de auto staan.

Zo daalde het aantal reizigers tussen 07:30 uur en 08:30 met 5,5 procent. Op het hoogste piekmoment in de ochtend, rond 08:00 uur, daalde dit zelfs met 10 procent. "Dat maakt in vele treinen het verschil tussen een overvolle trein of comfortabel reizen", zegt de NS.

De maatregel geeft meer mensen de mogelijkheid om met de trein te reizen en dat is beter voor het klimaat. "Er is echter één maar: de kosten van de extra korting, 35 miljoen euro per jaar, zijn voor NS onbetaalbaar."

NS wil het voorstel daarom op laten nemen in het klimaat- en energieakkoord voor de klimaatdoelen van Parijs, waarover nu gesprekken lopen tussen bedrijven, maatschappelijke partners en Minister Wiebes van economische zaken en klimaat.

Reizigers op Rotterdam Centraal zijn positief over plannen. "O, dat mag wel!", reageert een reiziger enthousiast. "Een rustige trein is fijn." Ook een passagier uit Etten-Leur is erover te spreken. "Het lijkt me een heel goed idee. Ik werk midden in het centrum van Rotterdam, de treinverbinding is goed, dus waarom zou ik met de auto komen?"