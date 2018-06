VVD-senator Bruijn vormt college Rotterdam

Jan Anthonie Bruijn is de formateur voor een Rotterdams college van VVD, D66, GroenLInks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Hij is hoogleraar in Leiden en Eerste Kamerlid voor de VVD.

Afgelopen zondag sloten zes partijen een akkoord om onderhandelingen over een college te starten. Bruijn volgt informateurs Duisenberg en Rosenmöller op.

De zoektocht naar een formateur duurde langer dan verwacht. Met de komst van de formateur kan het formatieproces in Rotterdam echt beginnen.

Bruijn studeerde in Rotterdam en kent daardoor de stad. Ook schreef hij mee aan twee landelijke verkiezingsprogramma's van de VVD, in 2010 en 2012. Hij is hoogleraar immunopathologie in Leiden en is gespecialiseerd in nierziekten. In de Eerste Kamer houdt hij zich vooral bezig met onderwijs.

Reactie Karremans

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans is blij dat Bruijn de klus aanneemt. “Hij is een bijzonder energieke en intelligente man, met zeer ruime politiek-bestuurlijke ervaring", zegt Karremans.

"Bovendien is het een leuke vent. Niet onbelangrijk, gezien de pittige gesprekken die we onder zijn leiding zullen gaan voeren.” De formateur moet een college zien te smeden waarin 10 wethouders plaatsnemen.