Politiehond Bumper valt in de prijzen

Politiehond Bumper van de eenheid Rotterdam is uitgeroepen tot het beste dier op social media. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt tijdens de uitreiking van The Best Social Awards.

De prijzen worden elk jaar uitgereikt aan de beste, leukste en grappigste accounts op social media. De categorie dier was dit jaar echter voor het eerst. Bumper liet onder meer Guus the Duck en Fiep the Kittykat achter zich.

De politiehond heeft een grote groep fans. Op Instagram heeft hij bijna twaalfduizend volgers, maar ook in het echt zijn mensen geïnteresseerd in Bumper. Zo stond er halverwege mei een grote rij voor het politiebureau in het centrum van Rotterdam om een kalender van de hond te kunnen bemachtigen.

Meer prijswinnaars

Vlaardinger Tim Hofman nam donderdagavond twee awards in ontvangst. Hij won de prijs voor best personality en met zijn programma #BOOS won hij in de categorie beste Youtube-serie.

Voetbalclub Feyenoord viel ook in de prijzen. Op snapchat lieten zij rond het kampioenschap afgelopen jaar supporters hun content insturen. Kijkers zagen hierdoor alles door de ogen van supporters, reporters, spelers en de coach.