Sliedrecht Sport weer in Champions League

De volleybaldames van Sliedrecht Sport doen komend seizoen weer mee aan de Champions League. De club heeft zich aangemeld voor het grootste Europese toernooi. Op 28 juni vindt de loting plaats en wordt bekend wie de tegenstander is van de regerend landskampioen.

“Als Sliedrecht Sport gaan we altijd voor het hoogst haalbare”, vertelt voorzitter Cees Boer. “Als landskampioen hebben onze meiden een ticket voor de Champions League verdiend, dus gaan we graag wederom dat avontuur aan. Financieel is het echter nog niet rond en daarom doen we een dringend beroep op het bedrijfsleven in Sliedrecht en omstreken om dit mogelijk te maken. Champions League in Sliedrecht biedt enorme kansen voor exposure en hospitality. Maar sowieso wordt het natuurlijk een fantastisch evenement voor iedereen.”

Sliedrecht Sport nam ook afgelopen seizoen deel aan de Champions League. Asterix Avo Beveren werd verslagen, waarna Imoco Volley Conegliano wel duidelijk te sterk was voor de Sliedrechters. De verwachting is dat Sliedrecht Sport dit jaar in de tweede ronde instroomt, in de eerste week van oktober.

“Voor iedere volleybalster is dit een ervaring die voor altijd bijblijft”, aldus trainer/coach Vera Koenen op de inschrijving voor de Champions League. “Voor de speelsters is het gaaf en heel motiverend om op het hoogste platform voor clubteams mee te kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk voor het Nederlandse volleybal dat er clubs zijn met stevige ambities."