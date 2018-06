Samenwerkingen in de Hoeksche Waard voor behoud van spoedapotheek

Hoewel eind 2019 de overheidssubsidie voor de spoedapotheek in Klaaswaal wegvalt, blijft de spoedmedicatie in de Hoeksche Waard wel beschikbaar. Daarvoor hebben meerdere partijen de handen ineen geslagen, maakten de gemeentes in de Hoeksche Waard vrijdag bekend.

Mensen die nu 's nachts of in het weekend medicatie nodig hebben in de Hoeksche Waard, kunnen terecht bij de spoedapotheek in Klaaswaal. De kosten voor deze apotheek zijn alleen zo hoog, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de laatste jaren moest bijspringen. Dat geld valt eind 2019 weg.

Hierdoor zouden de spoedmedicijnen een stuk duurder worden. Om dat te voorkomen gaan zorgverzekeraar CZ, de gemeenten in de Hoeksche Waard, huisartsen en steunpunt KOEL samenwerken.

"Mensen in de regio Hoeksche Waard moeten het vertrouwen hebben dat het spoedmedicijn beschikbaar is wanneer het nodig is, ook al is dat midden in de nacht", zegt Geraldo Jansen, bestuurlijke vertegenwoordiger volksgezondheid. "Ook al gaat het maar om een paar patiënten per week, die laat je niet in de kou staan."

De partijen bekijken op dit moment hoe ze kunnen voorkomen dat patiënten straks ver moeten reizen en op hoge kosten worden gejaagd om aan medicatie te komen. Eind dit jaar moet er een oplossing zijn voor het wegvallen van de subsidie.