'Blikkie' overladen met bloemen en duizenden kaarten Blikkie

De zingende straatkrantverkoper Blikkie heeft inmiddels al meer dan tweeduizend kaarten ontvangen. Hij was al maanden niet meer gesignaleerd op zijn vaste verkoopplek voor De Bijenkorf en blijkt in een hospice in Rotterdam-IJsselmonde te liggen.

Blikkie wordt overspoeld met cadeaus sinds RTV Rijnmond eind mei een oproep deed om hem kaartjes te sturen. Er kwamen al tientallen pakketjes, ballonnen en bossen bloemen binnen, van onder meer Stadsbeheer en De Bijenkorf. Johan 'Blikkie' van Dams-Blikslager was een bekende figuur in de stad. In zijn jeugd speelde Johan bij het jeugdteam van het nationaal elftal van Suriname. Toen hij later naar Nederland kwam, raakte hij verslaafd aan drugs en kwam op straat terecht. Bijna iedere dag was hij te vinden op de trappen voor de Bijenkorf, waar hij op een charmante manier straatkranten verkocht: "Wie maakt me blij, wie koopt een krantje bij mij?" Blikkie is overdonderd door alle aandacht. Hij wil via een vriendin iedereen bedanken voor de cadeaus. "Als je nog iets wil opsturen: hij wil heel graag sigaretjes, druiven, peren en blikjes Fernandes."