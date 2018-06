Kohl: 'Toernooi alleen geslaagd als Neptunus Europa Cup wint'

Curaçao Neptunus plaatste zich donderdagavond al voor de halve finales van de Europa Cup. Titelprolongatie lonkt voor de Rotterdammers, vrijdag speelt het team van coach Ronald Jaarsma in de poulefase nog tegen UnipolSai Bologna, dat ook al zeker is van de laatste vier. "Zou zomaar zondag ook de finale kunnen zijn", zegt Geoffry Kohl, voorzitter van gastheer Neptunus.

De preses van de club geniet van de Europa Cup, op het terrein van het 75-jarige Neptunus. "Mooi dat wij dit kunnen organiseren. Sportief ook het ideale scenario tot nu toe. Vandaag (tegen Bologna, red.) kunnen wij werpers sparen. Jongens die het in de finales moeten doen kunnen we ook echt gebruiken."

Kohl is ook tevreden over de publieke belangstelling in de eerste dagen van het evenement. "Woensdag was al meteen een mooie dag met mooie aantallen. In de finaleweek hopen wij dat het vol zit. We hebben ook weinig concurrentie van andere sporten, dat helpt mee. Iedere liefhebber moet hier bij zijn", vindt de voorzitter.

Het toernooi is tot dusver geslaagd, toch kan Kohl pas echt spreken van een goed toernooi als Neptunus zondag de titel heeft verdedigd. "Ja, kan ik heel kort over zijn. Wij doen het niet voor minder. Elke kans die wij missen om een prijs te winnen is een teleurstelling. Het is zaak scherp te blijven, om in deze flow te blijven."