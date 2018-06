Deel dit artikel:











Laleli Moskee-bestuurder: 'Ik moest een paar tranen laten' Bij de Laleli Moskee hadden zich donderdag honderden tegendemonstraten verzameld

Het bestuur van de Laleli Moskee in Rotterdam-Charlois schrok van het aantal tegendemonstranten dat donderdagavond op actie van Pegida was afgekomen. Honderden mensen hadden zich bij de moskee in Gruttostraat verzameld.

De moskee had mensen met gele hesjes neergezet om de menigte buiten de dranghekken te houden. "De politie vroeg ons om de orde te bewaren, maar wij waren maar met twintig man", zegt Ziyattin Komürcü van de Laleli Moskee. Volgens hem hadden zij niets kunnen doen, als het uit de hand was gelopen. "Gelukkig is het niet zover gekomen." De anti-islambeweging Pegida had een barbecue aangekondigd waarbij een varken zou worden geroosterd. Door het grote aantal tegendemonstranten is op het allerlaatste moment besloten om de actie niet door te laten gaan. Toen het bericht kwam dat de bus met aanhangers van Pegida rechtsomkeert maakte, werd er uitzinnig gereageerd door Komürcü. "Ik moest een paar tranen laten en ik heb de wijkagent omhelsd." Dat Pegida het liet afweten werd ook door de aanwezige tegendemonstranten als overwinning gevierd. "Niemand hier wilde dat deze barbecue met varkensvlees door zou gaan. Dat ligt gewoon heel gevoelig." Ziyattin Komürcü is ook blij met alle steun die zij hebben gekregen. "Er waren hier Marokkanen, Turken, Pakistanen, Surinamers en Nederlanders. Allemaal stonden ze achter ons. Ook de mensen die eerder op vrijdag bloemen hebben gebracht, worden hartelijk bedankt."