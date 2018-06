Feyenoordparkiet weer hand in hand met baasje

De gevonden valkparkiet die 'Hand in hand, kameraden' kan fluiten, is herenigd met zijn baasje.

Het vogeltje werd door een dierenambulance naar het asiel in Harmelen gebracht. Daar hoorden medewerkers het bekende liedje.

Volgens RTV Utrecht werd het asiel platgebeld na een oproep op sociale media.

De eigenaresse van de vogel twijfelde eerst nog of het echt haar diertje was, omdat hij het liedje niet meer wilde fluiten toen hij haar zag. Na het bestuderen van wat foto's, was toch wel duidelijk dat het haar parkietje was.