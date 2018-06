Van Brienenoordbrug afgesloten voor nachtelijke reparaties

Rijkwaterstaat voert komende maand een aantal reparaties uit aan de Van Brienenoordbrug in de A16. Daarom is de hoofdrijbaan richting Den Haag een aantal nachten afgesloten.

Uit een inspectie bleek onlangs dat een deel van de hoofdrijbaan gerepareerd moet worden. Rijkswaterstaat vervangt een aantal balken onder de weg.

Veel hinder zullen automobilisten daar niet van hebben. Zij kunnen tijdens de werkzaamheden over de parallelbaan richting de A20 rijden.

Afsluitingen

De hoofdrijbaan van de Van Brienenoordbrug richting Den Haag en Gouda is van 21:00 uur tot 05:00 uur dicht in de volgende nachten:

- Woensdag 6 juni tot en met vrijdag 8 juni

- Maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni

- Dinsdag 19 juni tot en met vrijdag 22 juni

- Maandag 25 juni op dinsdag 26 juni

- Woensdag 27 juni tot en met vrijdag 29 juni

- Maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli

Renovatie

De grote renovatie van de Van Brienenoordbrug laat nog even op zich wachten. Pas in 2020 en 2021 pakt Rijkswaterstaat de brug over de Maas grondig aan.