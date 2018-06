Visdisbontonperron Alaplancha voldoet aan veiligheidsnorm

Visdisponton Alaplancha-eigenaar Hans Mosselman, mag na het aanpassen van zijn vlucht- en veiligheidsplan, weer gewoon vis van de bakplaat serveren.

Provinciale Staten was ineens bang dat het publiek op het bontonperron gevaar liep door schepen die lek slaan met brandbare en/of giftige stoffen aan boord of door een defect uit het roer lopend nietsvermoeden het visrestaurantpubliek kunnen overvaren.

Bemiddeling van burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft alles weer vlot getrokken, want Hans Mosselman was bang dat ie danig omzetverlies en dus zorgelijke derving zou lijden deze zomer, zolang ie niet open mocht.

Het ponton ligt net boven de Maasbruggen-fundering, hetgeen betekent dat een defect schip eerst op een stenen pilaar en allerlei puinstort stuit.

Een Maastheaterscenario, waarbij de bekende hoerecaffers Ger Koedam en Koos Hanenberg voor 1,3 miljoen toendertijdse guldens bufferpalen moesten laten slaan en stootbalken in dienden te hangen om de bezoekers voor scheepvaartonheil te behoeden, is Mosselman mede daarom bespaard gebleven.



Z'n humeur is er na de vergunningshervalorisa- en validatie sinds gister aanzienlijk opgeklaard.

Vlogger Jack F Kerklaan schiet even het drijvende vluchtheuveltje op om te polsen hoe het de geplaagde horeca-ondernemer inmiddels met de opstart vergaat