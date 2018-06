Laurence van Ham en Anton Slotboom vertellen je weer wat je allemaal voor leuks kunt doen in de regio.

Deze aflevering: een razend populair dancefestival langs de Kralingse Plas, een Amsterdams (!) filmfestival dat in Rotterdam neerstrijkt, een dag lang bunkers kijken aan zee en een avond helemaal in het teken van Lord Of The Rings.