Deel dit artikel:











Utrechtsupporters veroordeeld, Feyenoordfans gaan vrijuit Vuurwerk tijdens Feyenoord-FC Utrecht (foto ANP)

De rechter in Rotterdam heeft negen supporters van FC Utrecht veroordeeld voor geweld rond de bekerfinale in 2016 tegen Feyenoord. De hoogste straf was 240 uur voor een man die vuurwerk had gegooid naar Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer.

Justitie had in zijn geval vier maanden cel geëist. De andere Utrechtfans kregen werkstraffen tot 200 uur voor geweld tegen de politie, stewards en supporters. Drie Feyenoordsupporters die terechtstonden gingen vrijuit. Volgens de rechter is niet bewezen dat twee van hen openlijk geweld pleegden, vlakbij een patatkraam bij het Stadionviaduct. De derde verdachte heeft duidelijk een klap gegeven, zo blijkt uit camerabeelden. Maar de rechter ziet dat als een reactie op de agressie van de Utrecht-aanhang, die massaal kwam aangestormd. De man krijgt daarom geen straf. De politie had geconstateerd dat met name veel supporters van FC Utrecht 'opgefokt waren' door drank en drugs. De rechter benadrukte vrijdag in zijn vonnis dat geweld tegen de politie extra zwaar wordt bestraft. "De verdachten zijn een slecht voorbeeld geweest voor andere, soms nog jonge bezoekers. Het voetbalspel, dat vermaak zou moeten bieden en toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen, verliest zijn glans door de relschoppers." Alle uitspraken zijn via dit document terug te vinden.