FC Dordrecht geeft Jeremy Cijntje eerste profcontract

Aanvaller Jeremy Cijntje heeft zijn eerste profcontract bij FC Dordrecht getekend. De 20-jarige linksbuiten zette zijn handtekening onder een verbintenis van twee jaar, met de optie voor nog een seizoen.

Cijntje komt oorspronkelijk uit Curaçao, maar groeide op in Zwijndrecht. Hij begon zijn voetbalcarrière bij ZBC' 97 en doorliep daarna acht jaar de jeugdopleiding van FC Dordrecht.

Zijn debuut in het eerste elftal maakte Cijntje op 14 april 2017 tegen Jong Ajax. In de nacompetitie van afgelopen seizoen scoorde hij al twee keer voor FC Dordrecht, in de uitwedstrijden tegen Cambuur en Sparta.