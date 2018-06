Dino's kijken, een bijzonder vogelconcert en een spannend Rotterdams boek in Chris Natuurlijk van 9 juni.

Dino's kijken met Bram Langeveld

Lijken de dinosauriërs uit de nieuwste Jurassic World-film een beetje op hoe deze dieren er ooit in het echt hebben uitgezien? Met de kennis van nu en met de 3D bril op, kijkt paleontoloog Bram Langeveld naar de dino's uit Jurassic World Fallen Kingdom.

Een bijzonder vogelconcert

Paradijsvogels van het Laurens Collegium Rotterdam op 16 juni in de Rotterdamse Laurenskerk, is niet zomaar een concert. Voor de uitvoering is samengewerkt met Natuurmonumenten. Het koor zingt stukken waarin de zingende vogel centraal staat en tijdens het concert krijgen de bezoekers beelden te zien van natuurgebieden in en om Rotterdam. Zoals de Ackerdijkse Plassen tussen Rotterdam en Delft.Chris Natuurlijk gaat samen met boswachter Maurice Kruk en dirigent Wiecher Mandemaker luisteren naar het concert van echte vogels in de Ackerdijkse Plassen.

Spannende Rotterdamse thriller

Middenin de Spannende Boekenweken is misdaadauteur Tjeerd Langstraat te gast in Chris Natuurlijk om te vertellen over Eeuwig donker , een thriller over mensenhandel die zich afspeelt in Rotterdam.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.