Stichting Jarige Job pakt 24 uur lang pakketjes in voor arme kinderen

Honderd vrijwilligers steken deze vrijdag 24 uur lang de handen uit de mouwen in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Ze pakken duizenden verjaardagsboxen in voor Jarige Job, een stichting die zich inzet voor arme kinderen in Nederland wanneer ze jarig zijn.

"Het is uit nood ontstaan", vertelt Huib Lloyd van de stichting Jarige Job over de inpakmarathon. "Normaal gesproken gebeurt het inpakken door bedrijven en die werken in de zomer niet."

Verkleedthema



Voor de gelegenheid zijn de vrijwilligers verkleed en is het een groot feest in de Van Nelle Fabriek. Elke twee uur werken andere vrijwilligers en verandert het verkleedthema.

"Wat fijn is, want dit pak is zo heet", verzucht Lloyd in zijn Batmanpak. "Ben blij als er een ander thema begint."



Duizenden boxen



In het verjaardagspakket zit alles om van een verjaardag een leuke feestdag te maken. "Slingers, ballonnen, wat lekkers voor thuis, een verjaardagstaart, meerdere cadeaus en traktaties voor op school", zegt Lloyd.

Vorig jaar pakten de vrijwilligers meer dan vijfduizend boxen in. "Dit jaar moeten we daar uiteraard overheen gaan."

Armoede bestrijden

Kinderombudsman Stans Goudsmit is te spreken over de inpakmarathon van de stichting. "Armoede is een groot probleem. Met name voor kinderen en jongeren."

Volgens haar is het probleem niet alleen de armoede, omdat dat er ook voor zorgt dat kinderen op andere vlakken problemen hebben. "Gezondheid, het niveau van onderwijs, de veiligheid thuis. Daarom is het zo belangrijk om armoede te bestrijden."