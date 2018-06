Anouar Hadouir verlengt contract bij Excelsior

Anouar Hadouir speelt ook komend seizoen voor Excelsior. De middenvelder was in het bezit van een aflopend contract en tekent voor een jaar bij.

De focus lag bij Excelsior de afgelopen tijd op het zoeken naar een nieuwe trainer. Nu Adrie Poldervaart is aangesteld wordt er verder gekeken naar de selectie en daarom tekent Hadouir nu pas een nieuwe verbintenis: "Ik ben er hartstikke blij mee", zegt Hadouir over zijn contractverlenging. "Vanaf de eerste dag voelde ik me thuis bij deze club en daarom ben ik heel blij dat ik ook komend seizoen deel mag uitmaken van de Excelsiorfamilie. Het is een kleine en gezellige club die bij mij past. Die klik is belangrijk, want het is prettiger werken als je je ergens thuis voelt."

Hadouir is met zijn 35 jaar en 366 wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam de meest ervaren speler in de selectie van Excelsior. "Diep in mijn hart wist ik al dat ik door wilde bij Excelsior, maar dat moet natuurlijk van twee kanten komen. Ik voel me goed, heb het naar mijn zin en hoefde er dus niet lang over na te denken toen bleek dat Excelsior door wilde", zegt de middenvelder.

Bij Excelsior gaat Hadouir beginnen aan zijn derde seizoen. Eerder speelde hij voor het Marokkaanse Moghreb Athletic Tétouan, Willem II, Roda JC Kerkrade, Alemannia Aachen en NAC Breda.