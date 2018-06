Deel dit artikel:











Politie vindt ruim 80 kilo heroïne in Rotterdamse woning Foto: Politie

Een 35-jarige man en een 39-jarige vrouw zijn opgepakt nadat de politie meer dan 80 kilo drugs had gevonden in een huis in Rotterdam-Zuid. Agenten deden de vondst afgelopen donderdag op De Enk in Vreewijk nadat ze tips hadden gekregen.

Na een tijdje observeren controleerden ze een auto waarin 3 kilo drugs op de achterbank lag. In het huis van de bestuurder lag nog eens 84 kilo drugs. Dat bleek heroïne te zijn. Naast de auto en de gevonden drugs nam de politie ook 12 duizend euro, dure horloges en mobiele telefoons in beslag. De auto had ook een verborgen ruimte waarin drugs verstopt kunnen worden, maar die was leeg. De heroïne is vernietigd.