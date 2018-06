Nieuwe prostaatkankerkliniek in Rotterdam moet grootste van het land worden

Rotterdam krijgt een nieuwe kliniek waar patiënten met prostaatkanker worden behandeld. De zogenoemde Anser prostaatoperatiekliniek wordt onderdeel van het Maasstad Ziekenhuis op Zuid.

De nieuwe kliniek is een samenwerking tussen zeven ziekenhuizen in Nederland. Artsen werken samen in één ziekenhuis om patiënten beter te kunnen behandelen en hun expertise makkelijker te kunnen uitwisselen.

Grootste kliniek

Met duizend operaties per jaar moet het Anser de grootste prostaatkliniek van het land worden. Het gaat om een derde van het totaal aantal prostaatoperaties in Nederland.

Initiatiefnemer en uroloog Chris Bangma van het Erasmus MC zegt dat patiënten uit Nederland steeds vaker naar het buitenland gingen, omdat de kwaliteit van de operaties daar ver boven het gemiddelde was.

"Wij dachten samen met patiëntenverenigingen en verzekeraars: dit moet niet kunnen!", zegt Bangma.

Nieuwe regels



Door de krachten te bundelen in één ziekenhuis, voorkomen artsen die werken in kleinere ziekenhuizen dat ze helemaal geen prostaatoperaties meer mogen uitvoeren.

Vanaf volgend jaar moet ieder ziekenhuis namelijk minstens honderd prostaten per jaar verwijderen om te kunnen garanderen dat ze genoeg ervaring hebben met de operatie.

Uroloog John Rietbergen van het Fransiscus: "Het mooie is dat je nu in alle aspecten volledig gefixeerd kunt zijn op de prostaatkankerpatiënten. En het mooie van het hele netwerk is dat je met veel meer collega's je kennis kunt bundelen."

Ook patholoog Arno van Leenders van het Erasmus MC zegt dat de nieuwe kliniek veel goeds oplevert.

"Voordeel van deze samenwerking is dat er nu een enorm volume wordt gemaakt. Dat betekent dat pathologen veel meer aanbod krijgen van prostaatbiopten en prostaatoperatiemateriaal. Daardoor kunnen ze veel meer ervaring opdoen."

Lokale centra

Hoewel de operaties vanaf 1 september in de kliniek in het Maasstad Ziekenhuis worden gedaan, hoeven patiënten niet voor alle soorten behandelingen naar Rotterdam.

Voor bijvoorbeeld nazorg kunnen patiënten terecht bij het Anser prostaatcentrum in een van de zeven ziekenhuizen die meedoen.

Het gaat om het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Albert Schweitzer ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, LUMC en OLVG.