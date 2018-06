Eerste eigen politieboot voor toezicht op het Waaltje

De politie heeft sinds vrijdag een eigen boot om toezicht te houden op de Waal. Daarmee gaat een wens in vervulling van de omliggende gemeenten en omwonenden langs het water. De kosten voor de aanschaf van de boot zijn ook gedeeld door de vier gemeenten.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk stelde de boot officieel in gebruik in het bijzijn van wethouder Peter Luijendijk (Barendrecht), wethouder André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) en burgemeester Dominic Schrijer (Zwijndrecht).

"Tot nu toe leenden we een boot van het waterschap, maar die is niet altijd beschikbaar", zegt een woordvoerder van de gemeente Ridderkerk. "En omwonenden klaagden over hardvaarders."

De Waal

De Waal is een populair recreatief water waar veel mensen in de omgeving in zwemmen, of varen met een eigen boot. De maximaal toegestane snelheid is 6 km per uur, maar er wordt nogal eens harder gevaren met motorbootjes.

De Waal loopt van Heerjansdam langs Barendrecht, Zwijndrecht en Rijsoord naar Hendrik-Ido-Ambacht. Ooit verbond 'het Waaltje' de Oude Maas met de Noord. Aan de kant van Hendrik-Ido-Ambacht is het water helemaal ingedamd, bij Heerjansdam loopt het water nog via een gemaal naar de Oude Maas.

Politie en toezichthouders gaan controleren op de snelheid van bootjes, wie er achter het roer zit en hun gedrag op en rond het water. Via twitteraccount @toezicht_waal kun je volgen wat de politieteams op hun vaartochten tegenkomen.