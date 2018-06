Hoofdredacteur zwemt de Nieuwe Maas over voor goede doel

"Hoe gaaf zou het zijn om de Nieuwe Maas over te zwemmen?" Met die vraag was een inzamelingsactie voor Maak Kanker Kansloos geboren.

RTV Rijnmond zamelt tot en met 23 juni geld in voor kankeronderzoek in het Erasmus MC. Voor Maak Kanker Kansloos zijn er tal van inzamelingsacties gestart.

Ook RTV Rijnmond hoofdredacteur Ib Haarsma zet zich in. Als hij 5 duizend euro ophaalt, zwemt hij de Nieuwe Maas over.

Tips



Maar Ib is de beroerdste niet en trok vrijdag alvast zijn zwembroek aan voor een oefenduik. Ervaren Maaszwemmer Elsje gaf hem nu al twee tips mee.

"Het water stroomt veel harder dan je denkt. En de schepen gaan ook veel harder dan je denkt", waarschuwt ze.

De schepen varen volgens haar met 13 kilometer per uur, terwijl de meeste mensen maar 1 kilometer per half uur zwemmen. Elsje: "Het is wel echt een uitdaging."

Oefenen



Hij moet naar eigen zeggen nog wel even oefenen. "Je merkt nu al dat het best zwaar is", zegt de hoofdredacteur terwijl hij uit het water klimt.

Wie Ib wil sponsoren, kan terecht op deze website. Doneren kan nog tot 23 juni.